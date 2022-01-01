المخرج المهند كلثوم ينهي تصوير فيلمه القصير "نهري بحري"

جهينة نيوز

أنهى المخرج السينمائي المهند كلثوم عمليات تصوير فيلمه الروائي الثالث مع المؤسسة العامة للسينما بعنوان «نهري بحري»، الذي يلعب بطولته كل من الفنان عبد المنعم عمايري والممثلة الشابة سهير صالح.

يخوض الفيلم الذي كتبه سامر إسماعيل في إشكالية عميقة ويطرح أسئلة ملحة عن طبيعة مجتمعات مهملة وبعيدة عن الضوء بسبب سطوة المدن الكبرى والتهميش الذي تعرضت له تلك المجتمعات في ظل الحرب السورية، وذلك من خلال قصة حب تجري أحداثها في مكان استثنائي وبعيد عن أنظار الفضوليين، حيث يكون موقع التصوير بمثابة قبعة الإخفاء لشاب وشابة ينهبان الفرصة ويمعنان في جنون عواطفهما حتى آخر الشريط، وصولاً إلى ما يشبه مكاشفات صادمة بين عشيقين سوف تتغير مصائر حياتهما في ليلة كأنها ألف ليلة.

الفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما2018، مدير الإنتاج: مغيث ديب، مدير التصوير: نائل تركماني، مدير إضاءة: دريد رحال، مخرج منفذ: براءة زريق، الصوت: خلدون يازجي، فوتوغراف: مهند بيضة، مكياج: سارة العرند، كلاكيت: هلا اللحام، ديكور: محمد خطاب، تمثيل: عبد المنعم عمايري، سهير صالح، مريم علي، الطفلة ساندي جنوب