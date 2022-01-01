خلافات بين حكام الإمارات وتدهور الحالة الصحية لبن زايد

الأحد, 29 تموز 2018 الساعة 17:41 | سياسة, عربي

خلافات بين حكام الإمارات وتدهور الحالة الصحية لبن زايد

جهينة نيوز:

ذكرت مصادر مطلعة ان خلافات حادة حصلت بين إمارات الفجيرة وراس الخيمة وأبوظبي نتيجة خلافات طاحنة بين حكام الامارات.

حيث بدات الخلافات بين حاكم دبي محمد بن راشد وولي عهد ابوظبي محمد بن زايد بالظهور الى العلن، بمناسبة فشل حصار قطر وتضرر دبي خصوصا من الازمة حيث غادر عدد من المستثمرين الإمارة وتراجع النشاط في ميناء جبل علي الذي اصبح مهددا بخسارة موقعه لصالح موانئ سلطنة عمان.

فيما ذكرت مصادر اخرى ان خلافات تدور بين حمدان بن راشد واخيه محمد بن راشد بسبب قطر، حيث تواصل حمدان بن راشد في سباق بريطانيا للخيل مع ملاك الخيل القطرية والاعلام القطري نكاية في أخيه محمد بن راشد وولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد، حيث قالت المصادر ان الحالة الصحية لبن زايد تدهورت وسافر على اثرها الى سويسرا واعطى الصلاحيات لطحنون بن زايد لحل الخلاف.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي


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