مؤسسة التمويل الصغير الأولى "آغا خان" تفتتح فرعين جديدين في دريكيش وجبلة

جهينة نيوز خاص_ عبدالهادي الدعاس

افتتحت مؤسسة التمويل الصغير الاولى "آغا خان" فرعيها الجديدين بتاريخ 27تموز2018 بمدينة "دريكيش_ طرطوس"، ومدينة "جبلة_ اللاذقية" ليكونا الفرعين السابع عشر والثامن عشر، وفق رؤية المؤسسة بتوفير خدمات التمويل الصغير وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية المستدامة، التي تستهدف شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود والصغير والشركات الصغيرة للمساعدة في الحد من الفقر وتخفيف الاستبعاد الاقتصادي والاجتماعي.

وتم افتتاح الفرعين الجديدين تحت رعاية الدكتور "دريد درغام"، حاكم مصرف سورية المركزي، وبحضور "محمد مفضي سيفو" الممثل المقيم لشبكة الآغا خان للتنمية في سورية، والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الصغير الأولى – سورية "فرهاد ذو الفقار علي"، وعدد من الشخصيات الحكومية والعامة في المناطق المذكورة.

حيث أكد السيد "محمد مفضي سيفو"، لـ "جهينة نيوز" بأن الهدف من افتتاح الفرعين الجديدين هو تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين المحتاجين للمساعدة، كون المؤسسة تعنى بأمور التنمية بأي مكان يحتاجه المواطن، مشيرا الى أن سورية تحتاج لمساعدة كبيرة لتحسين الظروف التي مرت على شعبها خلال سنوات الحرب الإرهابية التي تعرضت لها، وأنهم يسعون لمخاطبة شرائح واسعة من الشباب الذين هم عماد المستقبل، وتشجيعهم لوضع أفكارهم ومشاريعهم قيد التنفيذ بما يعود عليهم وعلى وطنهم بالفائدة من خلال القروض التي تقدم لهم.

ولفت إلى أن التمويل الصغير يخاطب عملية إعادة الإعمار بطريقة مباشرة كونه يوجد عدد كبير من البيوت المهدمة تهديم جزئي، والقروض الصغيرة تساعد على ترميم البيوت وإعادتها كما كانت في السابق، مضيفا بأنه سيكون هناك توسع كبير أينما كانت هناك حاجة لتقديم الخدمات وسيتم التوسع حسب الأماكن التي تحتاج لهذا المشروع.

من جانبه بين "دريد درغام" حاكم مصرف سورية المركزي ، بأن هدفهم هو تشجيع جميع المصارف والمؤسسات المالية على التوسع بخدماتها التي يمكن أن تتم عن طريق فروعهم ومكاتبهم، أضافة لتطوير طيف أوسع من الخدمات التي ممكن أن تتقدم من حيث الكم والنوع.

ولفت درغام، الى أن مؤسسة الآغا خان أصبح لديها رفع لسقوف القروض التي يتم تقديمها عن السابق وتصل الى مليون ونصف، لافتا الى أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك إمكانية لفتح القروض والحسابات.

مشيرا الى سعيهم نحو التواصل بين جميع المؤسسات مع بعضها البعض في عملية التحويلات والتخاطب والاستعلام الذي سيساعدهم بالتجنب من المقترضين غير الجادين والتعامل مع الجديين وإمكانية إعطائهم قروض أكبر.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة "فرهاد علي"، بأن التوسع الجديد في منطقتي الدريكيش وجبلة، يأتي بناءً على هدف المؤسسة الأساسي في الوصول إلى الشريحة الهشة وغير المخدمة من المجتمع، والمساهمة في تحسين نوعية حياتهم بأنسب الوسائل، موجه الشكر والامتنان للسادة في مصرف سورية المركزي لدعمهم وتقديم التسهيلات لتحقيق هذا الهدف.

وأكد مدير فرع صافيتا ودريكيش "حازم حسن" لـ "جهينة نيوز"، بأنهم يقومون بتقديم تسهيلات كبيرة للعملاء من أجل مساعدة اكبر شريحة تحتاج لهذه القروض، ونوه بأنه من يمتلك مشروع يعود عليه بالربح المادي سيتم تقديم القرض مباشر اليه مع بعض الضمانات، وأشار الى أن الشروط التي يتم الموافقة عليها هي "عربي سوري، العمر ما بين 18_65، ومشروع يعود عليه بالفائدة".

وأعرب "أيهم رستم" مدير فرع جبلة، بأن الفرعين الجديدين يأتيان ضمن خطة المؤسسة بالتوسع التي يتم اتباعها للوصول الى أكبر شريحة من العملاء بهدف تقليل الجهد والوقت عليهم، وأن المؤسسة تقوم بتقديم خدمات الإيداع والإقراض، مشيرا الى أن المكاتب مجهزة بكافة التجهيزات لتقديم خدمة كاملة للعملاء يستطيع من خلالها تخيف العبء عليهم، مضيفا بانه يوجد نوعين من منتجات القروض الأولى هي بهدف دعم مشاريع مولدة للدخل المتنوعة منها الزراعية والصناعية والمهنية والأخرى هي قروض الحاجات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم.

يذكر بأن افتتاح الفرعين جاء ضمن خطة المؤسسة للتوسع وضمان الوصول إلى شريحة أكبر من الناس في هذه المناطق الهامة لتلبية احتياجاتهم من خدمات التمويل الصغير والإيداع الصغير، والتي تتناسب مع حجم أعمالهم وإمكاناتهم، لتشمل هذه الخدمات كل من القروض الزراعية، والصناعية، والمهنية، والحرفية، والتجارية، والقروض الاجتماعية التنموية، وتتضمن قروض السكن والتعليم والصحة، إضافة إلى خدمات الإيداع بأنواعها.

وكانت "مؤسسة التمويل الصغير الأولى – سورية" قد بدأت العمل بشكل رسمي في سورية، في تشرين الأول من عام 2008، بناء على المرسوم رقم 15 لعام 2007، والذي سمح بإنشاء مؤسسات مالية للإقراض الصغير في سورية لتكون أول مؤسسة مالية مرخصة تقدم خدمات التمويل الصغير في سورية.

وتعمل المؤسسة على تقديم خدمات مصرفية متميزة للمستفيدين في سبع محافظات سورية هي دمشق، وحلب، وحمص، واللاذقية، وحماة، وريف دمشق، والسويداء. وتستهدف المؤسسة كافة المواطنين في الجمهورية العربية السورية، ممن يصعب عليهم الوصول إلى الخدمات المصرفية الأخرى، أو الحصول على قروض للعمل، أو قروض اجتماعية من المصارف الأخرى.