تأهيل الشبكة الكهربائية في قرى وبلدات ريف حماة الشمالي

الأحد, 29 تموز 2018 الساعة 15:22 | شؤون محلية, أخبار محلية

تأهيل الشبكة الكهربائية في قرى وبلدات ريف حماة الشمالي

جهينة نيوز

أعادت الشركة العامة لكهرباء حماة تأهيل الشبكة الكهربائية في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي التي تضررت نتيجة الأعمال التخريبية للمجموعات الإرهابية.

وأوضح مدير الشركة المهندس محمد الرعيدي أن الشركة قامت بتركيب 25 محولة كهربائية باستطاعات مختلفة وتم وضعها بالخدمة في قرى وبلدات صوران وطيبة الإمام ومعردس ومعان والعبادي وحوبى والاسكندرية والكبارية وباجرة.

وأضاف الرعيدي: إنه تم تأهيل 25 كم من خطوط التوتر المتوسط 20ك.ف وشد شبكات توتر منخفض بطول 75 كم وإيصال التيار الكهربائي لأكثر من 10 آلاف منزل كما تم تأمين التغذية الكهربائية للمزارع في مجالها فضلا عن مد شبكات توتر متوسط بطول 4 كم في بلدة حربنفسه بريف حماة الجنوبي وتجهيز 3 مراكز تحويل هوائية وأرضية.

سانا


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