أحلام تعود إلى جرش بحفل ضخم وتُكرَّم بـ درع المهرجان!

الأحد, 29 تموز 2018 الساعة 14:29 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

أحلام تعود إلى جرش بحفل ضخم وتُكرَّم بـ درع المهرجان!

جهينة نيوز:

أحيت الفنانة ​أحلام​، حفلًا غنائيًا مميزاً ضمن الدورة الـ 33 من مهرجان "جرش" الأردني، حيث كان لـ أحلام إستقبال ضخم من الجمهور الذي تفاعل مع أدائها وأغنياتها.

بأغنية "هاشمي .. هاشمي" للفنان عمر العبد اللات، أطلت أحلام برفقة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو العالمي وليد فايد، وغنت مجموعة مميزة من أغنياتها منها "والله أحتاجك أنا"، "تدري ليش" و"فضها سيرة" وغيرها من أغنياتها الجميلة التي طالبها بها الحضور.

وفي ختام الحفل، كرّم مدير عام المهرجان محمد أبو سماقة الفنانة أحلام حيث قدّم لها درع "جرش" تقديراً لمسيرتها الفنية المستمرة.

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