الداخلية العراقية تلقي القبض على 8 ارهابيين من "داعش" شمالي البلاد

جهبنة نيوز

ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، القبض على ثمانية عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة نينوى شمالي العراق.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن في بيان إن "فوج طوارئ الشرطة السابع التابع لقيادة شرطة نينوى يلقي القبض على ثمانية عناصر من عصابات داعش الإرهابية المطلوبين قضائيا وفق المادة41 إرهاب بينهم من كان يعمل مقاتل وبينهم من كان يعمل فيما يسمى بالأمنية لداعش الإرهابي"، وذلك وفقا لموقع "السومرية" العراقي.

ولفت إلى أنه "قد تم إلقاء القبض عليهم في مناطق وأحياء عدن والانتصار والميثاق وسومر والمرور في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

وكانت الأجهزة الأمنية العراقية، عثرت على أحد أكبر أكداس العتاد من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي، في مدينة القائم بمحافظة الأنبار غربي العراق، أمس السبت.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.