"أنصار الله" تأسْر جنود سعوديين خلال معركة في جيزان جنوبي السعودية

جهينة نيوز

أعلن المتحدث باسم حركة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام أسْر جنود سعوديين خلال معركة في جيزان جنوبي المملكة.

وقال عبد السلام إنّ الأسرى الجُدد انضموا الى آخرين لا تكترثُ الرياض لأمرِهم، ودعا اثنان من الأسرى النظامَ السعودي الى العمل على إطلاق سراحهم ووقف العدوان على اليمن.

واعترف الإعلام السعودي بمصرعِ أربعة جنود سعوديين على حدود المملكة، جاء ذلك بعد اعلانِ القوات اليمنية المشتركة سيطرتها على جبل مشعل الاستراتيجي في جيزان اثر اشتباكات عنيفة وقتل وأسْر عدد من الجنود السعوديين.

قناة العالم