بوتين: الأسطول الروسي يسهم في مكافحة الإرهاب الدولي وتوفير التعددية الاستراتيجية

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن الأسطول الروسي ينجح في حل مسائل الدفاع مشيراً إلى أن الأسطول يلعب دورا هاما في توفير التعددية الاستراتيجية.

وقال بوتين خلال عرض عسكري بمناسبة يوم الأسطول الروسي: "الأسطول الروسي ينجح في حل مسائل الدفاع في البلاد، يسهم إسهاما كبيرا في مكافحة الإرهاب الدولي، ويلعب دوراً هاما في توفير التعددية الاستراتيجية".

وأشار الرئيس إلى أن عشرات السفن والغواصات تضمن مصالح روسيا في المحيط العالمي بشكل يومي. وأضاف: "نحن فخورون بحق بأسطولنا البحري، قواتنا البحرية، مستوى تدريبهم القتالي العالي، وقدرات أسطولنا الاستراتيجية، التكتيكية والعملية، قوته وجماله".

هذا ويجري اليوم الأحد، في مدينة سان بطرسبرغ، عرض عسكري بمناسبة يوم الأسطول الروسي. ويشارك في العرض أكثر من 40 سفينة قتالية، 38 طائرة تابعة للقوات البحرية، وحوالي 4 آلاف عسكري.

سبوتنيك