العراق: اعتصام قرب حقل نفطي في البصرة للمطالبة بفرص للعمل

جهينة نيوز

نظم عشرات الأشخاص اعتصاما مفتوحا بالقرب من حقل غرب "القرنة 1" في البصرة للمطالبة بتوفير فرص للعمل.

وقال أحد المعتصمين مساء امس السبت، إننا "جئنا إلى هنا لتنظيم اعتصام مفتوح وقد نصبنا الخيم احتجاجا على انتشار البطالة ونقص الخدمات وللمطالبة بتوفير فرص للعمل لأهالي البصرة كونهم أحق بالعمل في الحقول النفطية للمحافظة من العمال الأجانب أو العمال القادمين من المحافظات المجاورة"، مؤكدا "سنستمر بالاعتصام لحين تنفيذ مطالبنا".

وبشأن تعامل القوات الأمنية مع المعتصمين أوضح أن" القوات الأمنية متعاونة حتى الآن مع المعتصمين، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي"، مشددا على أن" الاعتصام سلمي".

وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجات شعبية واسعة، انطلقت قبل نحو ثلاثة أسابيع، للمطالبة بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل ومحاربة الفساد.

رويترز