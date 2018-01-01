إيسنر يبلغ نهائي بطولة أتلانتا للتنس للمرة الثامنة ويواجه هاريسون

الأحد, 29 تموز 2018 الساعة 11:19 | رياضة, رياضة التنس

إيسنر يبلغ نهائي بطولة أتلانتا للتنس للمرة الثامنة ويواجه هاريسون

جهينة نيوز

بلغ جون إيسنر المصنف الأول نهائي بطولة أتلانتا المفتوحة للتنس للمرة الثامنة بعد الفوز على الأسترالي ماثيو إبدين 6-4 و6-7 و6-1 في الدور قبل النهائي يوم امس السبت.

وتحقق الفوز في أقل من ساعتين وسط درجات حرارة عالية ليعوض إيسنر بعض الشيء خسارته أمام المنافس ذاته في الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني.

وسيلعب إيسنر مع مواطنه الأمريكي رايان هاريسون في النهائي يوم الأحد بعدما تفوق المصنف الثامن على البريطاني كاميرون نوري 2-6 و6-3 و6-2 في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي.

وسجل إيسنر 26 ضربة إرسال ساحقة أمام إيبدن الذي ارتكب 15 خطأ مزدوجا وبدا أنه يعاني من ألم في الرقبة.

وكان إيسنر توج بلقب بطولة أتلانتا للمرة الرابعة عندما فاز على هاريسون في نهائي العام الماضي.


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