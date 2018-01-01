مقتل 4 من «تحالف العدوان» في مأرب اليمنية

جهينة نيوز

قامت قوات الجيش و اللجان الشعبية اليمنية بعمليات قنص ناجحة ادت الى مقتل أربعة من العدوان السعودي في جبهة صرواح بمأرب.

وأكد مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء اليمنية سبأ مقتل أربعة من العدوان السعودي يوم أمس السبت بعمليات قنص للجيش اليمني واللجان الشعبية في مواقع متفرقة بمديرية صرواح بمأرب.

وتأتي هذه العمليات في ظل الاستهداف الاجرامي المتواصل من قبل تحالف العدوان السعودي على المواطنين في كل محافظات اليمن.

واستمر طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي يوم أمس غاراته الجوية على عدد من المحافظات اليمنية حيث خلفت الهجمات أضرارا كبيرة في منازل ومزارع المواطنين والممتلكات العامة.