أكثر من 113 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحانات الدورة التكميلية للشهادة الثانوية بفروعها المختلفة

جهينة نيوز

توجه اليوم أكثر من 113 ألف طالب وطالبة في المحافظات لتقديم امتحانات الدورة الثانية لشهادة الدراسة الثانوية بفروعها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والمهنية الصناعية والتجارية والنسوية.

وأوضح مدير الامتحانات يونس فاتي أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات والتدابير لضمان سير العملية الامتحانية في 682 مركزاً لافتاً إلى أن عدد الطلاب المسجلين للدورة الثانية وصل إلى 113109 طلاب وطالبات موزعين كالتالي بالفرع الأدبي 32392 والعلمي 70879 والثانوية الشرعية 927 والمهنية التجارية 2624 والنسوية 817 والصناعية 5470 طالباً وطالبة.

وكانت وزارة التربية أصدرت في الثامن والعشرين من الشهر الماضي نتائج امتحانات أكثر من 224 ألف طالب وطالبة تقدموا إلى الدورة الأولى لامتحانات شهادة التعليم الثانوي العامة بمختلف فروعها العلمي والأدبي والشرعية والصناعية والتجارية والنسوية.

سانا