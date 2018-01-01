كيان الاحتلال يطلق سراح الفلسطينية عهد التميمي

الأحد, 29 تموز 2018 الساعة 10:27 | سياسة, عالمي

كيان الاحتلال يطلق سراح الفلسطينية عهد التميمي

جهينة نيوز

أفادت وكالة "رويترز" أن إسرائيل أفرجت، اليوم الأحد عن الفلسطينية عهد التميمي التي سجنت في العام الماضي بعد تصويرها وهي تركل وتصفع جنديا إسرائيليا في الضفة الغربية المحتلة.

وباتت عهد التميمي (17 عاما) بطلة بالنسبة للفلسطينيين بعد الواقعة التي جرت يوم 15 ديسمبر كانون الأول خارج منزلها في قرية النبي صالح.

ونشرت والدتها الحادث مباشرة على فيسبوك وسرعان ما انتشر. وكان عمرها آنذاك 16 عاما.

وقال متحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية إن عهد تميمي غادرت سجن شارون وإنها في طريقها إلى الضفة الغربية.


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