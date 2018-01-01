أبراج يوم الأحد 2018/7/29 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 7/29: يملك نظر الى الحياة الايجابية، يبحث عن الحق والاخلاص في الحب، مسؤول وغير حاقد، جاد ومخلص في عمله، يغيش حياته في جدية وداعم دائماً وداعم للعائلة ودائماً عنده أمل في اسعاد من يحب و أفعاله فيها حكمة وأمانة وصدق، سنة واعدة أسفار انفراجات ترقية، تحصل على وضع فيه تسهيل أمورك وخاصةً ترقي سلم النجاح، عليك أن تحسب خطاك، نقل ملكية، عمل مفاجئ وسريع، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: اليوم للنشاط والقيام ببعض الدعوات واللقاءات واحتفال بأفكارك واستمناع بوقتك مع الأصدقاء أو قد تلتقي في وجه جديد أو صديق لك فترة لم تره بمعنى هذا النهار لأن اهدافك أصبحت أوضح من قبل، يوجد تقاعل بينك وبين الناس، اطلب امنية تتحقق لكن مساءً وفي الليل بانتقال القمر للدلو عليك ان تحذر مولود الحمل.

الثور: اليوم العمل قد يكون مزخوماً ببعض العرقلات، تقابل مواقف لا يمكن التغلب عليها الا من خلال صبرك، اليوم توخي الحذر في العمل وانتبه على مكانتك العلمية قد ترتكب اخطاء معرمسؤولين عنك اليوم نزلت اسواق، اليوم ضغوطات ومسؤوليات وسمعة انتبه مولود الثور.

الجوزاء: يبدو الامور لصالحك استغل الموقف لانهاء من مشروع سفر او اتصال مهم لمساقات بعيدة او مشروع جديد يمكن فيه بيع او شراء ويمكن ان تجد مساعدة مم يعملون معك، تترك اثر ايجابي على صعيد خبر او مقابلة نجاح حليفك، تستقبل زوار من بعيد، تغير مسارك، اعظي احلى ما عندك اليوم اوراق قانون دراسة مساءً لديك عمل كثير ويمكن موعد مع غرباء مولود الجوزاء.

السرطان: استغل الفرص التي لا تزال امعروضة، اليوم تركيزك على امور مالية مشتركة قواتير استحقاقات امور ادارية، نهار للتنفيذ والتغيير والقوة، تواجه الاشياء بشيء من التواضع لأن نهارك يحمل لك بعض الافكار والرجوع للماضي، حاول ان تنتبه وتركز على امورك المالية، مجهودك الشخصي يمهد للنجاح وفي الليل وغداً عندك سفر واتصالات لمسافات بعيدة بانتقالوالقمر مساءً للحوت، نهار للفواتير والعمل والليل للسفر وللانطلاقة مولود السرطان.

الأسد: لا تجعل لاحباطك اليوم ان يكون فيه عرقلات يؤثر على شركائك ولا تنغلق على نفسك لأت هذا الشيء لا يساعذ على شيء، ابحث عن شركاءك لأن نهارك فيه تركيز على أمور ممكن تتمكن من اجتياز هذا اليوم بسبب الاوقات الصه، اجنيازك هو بسبب عقد اتفاق او مد جسور تواصل لكن هدئ ولا تنزع عملك وانتبه على أموالك مولود الأسد.

العذراء: محتمل ظهور عمل كثير وتراكم اعمال وتنقل اوعمل او احد من محيطك زملاءك لاتفقد مزاجك واعصابك حافظ على هدوئك احتمال نهارك يحمل لك بعض العرقلات والقلاقل تسببها لنفسك وتثيرها وتسبب لنفسك بعض الخسائر اعتني بصحتك، بكر على عملك يوجد عمل كثير في تراكم وازعاجات والمساء عندك شراكة مولود العذراء.

الميزان: جيد نهارك، يكون عندك نية صالحة استغلها ووظف طاقاتك باللقاءات والسهرات واللهو، خبر معنوي بهدف ان تحارب من اجله وممكن أن يسمع صوتك اليوم احتمال خبر اولاد واهتمام على صعيد الشكل، حركة او تغيير اقامة لك مولود الميزان.

العقرب: اليوم تركيزك على أمر عائلي وشخصي وذلك نهارك يحمل لك فترة فيها اختيتر لذلك تدقق بإمكانياتك الذاتية، لارتجعل نهارك فيه بعض التعقيدات فيه بعض الاعطال والتصليح، ايجاد دعم عائلي، قد تكتشف فرصة تخص بيع وشراء يخض العقارات، نهار اسروي لا تدحل طعامك تأثر عليك مولود العقرب.

القوس: اليوم نهار يحمل حركة وسفر وتنقلات واتصال وزيارات تخص أهل وجيران وأخوات، نهار يحمل حماسة وتغييرات تجد العون والمساعدة لك، تنفيذ وتحقيق هدف لك حتى للطالب جيد للدراسة وامتحانات، اليوم مدعو بقوة للتسارع ولتعبر عن رأيك وتصل لنتائج ايجابية مولود القوس.

الجدي: نهارك قوي واليوم مناسب لحل مشاكلك المادية قد تتخطى الصعوبات في عملك وخاصةً اذا تعلق الأمر بخبر مادي أو معنوي، اليوم أنت حساس جداً وتميل للمبالغة في المصاريف، كن حذر وللبعض مكسب دين خبر معنوي بالعموم توخي الحذر لمصاريفك، تندم على اي خطوة تقوم فيها فيها مصروف كبير ممكن طبي أو مهني لذلك الجو نشيط ومشجع وتخرج من خيبتك اليوم مولود الجدي.

الدلو: اليوم جيد لاجراء بعض التغييرات في حياتك اليومية نهار قوي فيه حماسة ربانية تساعدك على التواصل والتغييرات وخاصةً على صعيد شكلك الخارجي، تقدر ان تدلل نفسك وتحقق احلام واليوم شعبيتك تتصاعد والحظ لجانبك، الأجواء داعمك تقدر أن تقرر على صعيد شخصي وعاطفي ومسؤول، القمر في برجك للمساء ينتقل من عندك لعند الحوت مولود الدلو.

الحوت: حاول ان تكون هادئ وتقوم بعملك المادي في خيبات امل وخسارة لا ترهق نفسك ولا تعرض صحتك للخطر، اليوم كسول قليلاً ليس عندك رغبة لاحركة وانتبه من مجازفة، في المغيب والمساء وغداً وضعك فس السليم لأن القمر في برجك مولود الحوت.