إلغاء نحو مئتي رحلة في مطار ميونيخ بعد اختراق أمني

جهينة نيوز

ألغى مطار ميونيخ نحو مئتي رحلة كما تم اخلاء محطتي ركاب السبت بعد دخول امرأة مجهولة الهوية منطقة محظورة، بحسب ما اعلنت الشرطة وادارة المطار

وتمكنت المرأة من دخول منطقة محظورة في المحطة الرقم 2 من دون الخضوع للتفتيش قبل ان تختفي من دون اي اثر على الرغم من عمليات البحث المكثفة، بحسب الشرطة التي اعتبرت ان المرأة لا تشكل "خطرا شديدا".

وتابعت الشرطة ان القطاع الذي دخلته المرأة المجهولة الهوية اخلي بالكامل وتم تفتيشه من دون العثور على ما يثير الشبهات.

واضطرت ادارة المطار الى اجلاء آلاف الاشخاص من المطار الذي يشهد في نهاية الاسبوع حركة نشطة للمسافرين، كذلك تم تأخير مواعيد ستين رحلة.

وعادت الحركة في المطار الى طبيعتها قرابة.