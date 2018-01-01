زلزال بقوة 6 درجات في اعماق بحر فلوريس قبالة اندونيسيا

جهينة نيوز

سجل وقوع زلزال بقوة 6 درجات قبالة اندونيسيا، في اعماق بحر فلوريس، وفق ما افاد المعهد الاميركي للجيوفيزياء، من دون اصدار تحذير من حصول تسونامي.

وحدد مركز الزلزال الذي وقع على بعد حوالى 160 كلم شمال شرق مدينة موميري في جزيرة فلوريس وعلى عمق 578 كلم، بحسب المعهد.

وتقع اندونيسيا وهي ارخبيل يضم الاف الجزر، على حزام النار في المحيط الهادىء، وتشهد نشاطا زلزاليا كثيفا ولكن غالبا من دون تداعيات.

لكن تسونامي تسبب به زلزال بقوة 9,3 درجات العام 2004 قبالة ساحل سومطرة غرب اندونيسيا اسفر عن مقتل 220 الف شخص في بلدان عدة على المحيط الهندي، بينهم 168 الفا في اندونيسيا.