دوائر انتخابية خاصة في حماه للراغبين بالترشح عن إدلب والرقة

جهينة نيوز

فعَّلت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات مجالس الإدارة المحلية، دوائر انتخابية خاصة في وحدة الإدارة بمحافظة حماه للراغبين بالترشح عن محافظتي إدلب والرقة.

وقال رئيس اللجنة المستشار سليمان القائد: "إن اللجنة القضائية الفرعية في محافظتي الرقة وإدلب تقوم بالتنسيق مع اللجنة الإدارية الممثلة بشخص المحافظ أو مدير المنطقة لتحديد أماكن توزع مراكز الاقتراع حسب التوضع الجغرافي للمواطنين في المحافظتين بشكل يسهل على المواطنين الوصول إليها دون عناء".

وأضاف سليمان: "يعتبر الإقبال للترشح رغم الصعوبات مقبولاً إذ وصل لغاية أمس إلى 45 مرشحاً عن محافظة الرقة و19 مرشحاً عن محافظة إدلب"، مشيراً إلى أن عدد المرشحين في جميع المحافظات وصل لغاية يوم أمس إلى 960 مرشحاً.

يشار إلى أن وزارة الإدارة المحلية بدأت باستقبال طلبات الترشح للانتخابات يوم الخميس الماضي، وتستمر ليوم الأربعاء القادم بما فيها أيام العطل.