اللواء الراشد: مشاركتنا في الألعاب العسكرية الدولية تتويج لانتصارات جيشنا

جهينة نيوز

انطلقت اليوم في روسيا فعاليات الدورة الرابعة للألعاب العسكرية الدولية بمشاركة سورية وأربع دول عربية أخرى.

افتتح مراسم الألعاب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو برفقة وزراء دفاع ومسؤولين عسكريين من بعض الدول المشاركة في مركز باتريوت للمؤتمرات والعروض وميدان الرماية والتدريب المركزي التابع لوزارة الدفاع الروسية في بلدة الابينو في ضواحي موسكو.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة وجهها إلى المشاركين أن هذه الألعاب تغدو تقليداً إيجابياً ويزداد عدد العسكريين الأجانب المشاركين فيها من عام إلى آخر إذ إنها تتيح فرصة جيدة لعرض مهاراتهم وعملهم الجماعي المنسق وتسهم في تطوير التعاون العسكري التقني الدولي ورفع سمعة ومكانة الخدمة العسكرية.

من جهته اعتبر اللواء علي الراشد ممثل وزارة الدفاع وعضو لجنة التحكيم في الألعاب العسكرية الدولية الرابعة أن المشاركة السورية في هذه الألعاب تأتي تتويجاً للانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري وقواته المسلحة على الإرهاب، موضحاً أن المشاركة السورية ستكون في أربع مسابقات هي رمي الدبابات بما يسمى "بياتلون الدبابات" في روسيا الاتحادية وأيضاً مسابقة رمي المدفعية التي تقام في جمهورية كازاخستان ومسابقة رمي القناص التي تقام في بيلاروس إضافة إلى مسابقات الغوص تحت الماء التي تقام في إيران.

وأضاف اللواء الراشد: "إننا موجودون هنا لنثبت للعالم أجمع أننا انتصرنا على الإرهاب وأن أبطال جيشنا العربي السوري يرفعون علم سورية في المحافل الدولية"، مؤكداً أننا نعول عليهم لتحقيق مراكز متقدمة قي السباقات.

يشار إلى أن فعاليات هذه الألعاب تستمر من الـ 28 من تموز الجاري حتى الـ 12 من آب المقبل وتستضيف فعالياتها سبع دول هي روسيا والصين وكازاخستان وإيران وبيلاروس وأذربيجان وأرمينيا، وتشارك فرق عسكرية من 32 دولة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بما فيها خمس دول عربية هي سورية والجزائر ومصر والسودان والكويت.