مصر تغرم شابا بسبب "رقصة كيكي"

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أن النيابة العامة غرمت شابا 1050 جنيها (59 دولارا) بعد إقراره بأنه رقص خارج سيارته وهي تسير في طريق عام دون وجوده في مقعد القيادة، فيما يعرف برقصة كيكي تشالينج "تحدي كيكي".

وذكرت في بيان أن إحالة الشاب، وهو طالب جامعي من القاهرة، للنيابة تمت "في ظل تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بالنزول من السيارة أثناء سيرها بالطريق العام والتخلي عن عجلة القيادة وغلق بابها مع استمرارها في السير دون سائق".

وأضاف البيان أن صاحب السيارة أتى "بحركات استعراضية بجوارها مما يعرض حياته وحياة المواطنين من المارة وقائدي السيارات للخطر"، فيما لم يحدد بيان الداخلية مكان الواقعة.