النيران لا تزال مشتعلة في كاليفورنيا لأكثر من خمسة أيام

السبت, 28 تموز 2018 الساعة 19:11 | مجتمع, حوادث

النيران لا تزال مشتعلة في كاليفورنيا لأكثر من خمسة أيام

جهينة نيوز

تسبب حريق هائل وصفه البعض بزوبعة من اللهب باقتلاع الأشجار والتهام السيارات وتدمير مئات المباني في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ولا يزال الآلاف من رجال الإطفاء يحاولون جاهدين إخماد الحريق الذي لا يزال مستعراً منذ يوم الاثنين الماضي.

ومع أن نحو أربعين ألفاً من سكان مدينة «ريدنغ Redding» لاذوا بالفرار من منازلهم، إلا أن السلطات لا تزال تنتقل من منزل إلى آخر لحث السكان على النزوح.

وقد لقي اثنان من عمال الطوارئ مصرعهما بينما لا يزال تسعة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين. كما أتى الحريق على مئات المباني.


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