98% من درعا في قبضة الجيش العربي السوري

السبت, 28 تموز 2018 الساعة 18:13 | شؤون محلية, أخبار محلية

98% من درعا في قبضة الجيش العربي السوري

جهينة نيوز

حرّر الجيش السوري السبت قرية جملة ووادي صيصون في ريف درعا الشمالي الغربي بعد معارك مع "داعش" في منطقة حوض اليرموك، إضافة إلى قرية نافعة بريف درعا الغربي، لتصبح نسبة سيطرة الجيش العربي السوري 98% من محافظة درعا والباقي بيد تنظيم «داعش».

وذكرت وكالة سانا أن المجموعات المسلحة المنتشرة في بلدة جباثا الخشب بريف القنيطرة سلمّت دفعات جديدة من سلاحها الثقيل والمتوسط للجيش السوري وذلك في سياق الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه وينص على خروج المسلحين الرافضين للتسوية إلى إدلب وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء في مناطقهم وعودة الجيش العربي السوري إلى النقاط التي كان فيها قبل عام 2011.


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