درار: ما دفع "قسد" للاتفاق مع الحكومة السورية هو كلام الرئيس الأسد

جهينة نيوز

أوضح رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية أن لجاناً تشكلّت لإتمام الاتفاق النهائي مع الحكومة السورية لوضع نهاية للحرب، قائلاً في تصريح لقناة الميادين أن الاتفاق الدولي مع دمشق تم «على كيفية تأمين الخدمات لمناطق سيطرة قسد»، مبيناً أن الذي دفع "قسد" للاتفاق مع الحكومة السورية هو كلام الرئيس بشار الأسد بأن «أمامنا الحوار أو الحرب»، لافتاً إلى أنه ليس بين "قسد" والجيش السوري أي دماء، وأن العلاقة "بيننا وبين أميركا جيدة".

وأوضح الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية إلى أن "قسد" ستتعاون مع الجيش العربي السوري في أية معركة لمحاربة الإرهاب.

وكان مجلس سوريا الديمقراطية أعلن السبت أنه اتفق مع الحكومة السورية على تشكيل لجان لإجراء مفاوضات وتطوير الحوار وصولاً إلى وضع نهاية للحرب، إضافة لاتفاق لرسم خارطة طريق تقود إلى "سوريا ديمقراطية لا مركزية".

وتُعد هذه المحادثات الأولى الرسمية العلنية بين مجلس سوريا الديموقراطية ودمشق لبحث مستقبل مناطق الكرد في الشمال السوري.