صدور العدد الجديد من الحياة المسرحية بعناوين مميزة

السبت, 28 تموز 2018 الساعة 17:51 | ثقافة وفن, أدب

صدور العدد الجديد من الحياة المسرحية بعناوين مميزة

جهينة نيوز

صدر العدد الجديد من مجلة "الحياة المسرحية" والذي يحمل الرقم 102، متضمناً جملة من العناوين والموضوعات، نذكر منها: مقالاً عن جائزة الدولة التشجيعية للكاتب المسرحي محمد حسن الحفري، ودراسة عن مسرحة الحياة بمفارقاتها وتناقضاتها، وكتبت جمان بركات عن المونودراما في مصر، بينما اهتمت صفاء البيلي بتحليل العلاقة بين سعد الله ونوس وفواز الساجر ورؤاهما المسرحية التنويرية، أما الزميل أحمد علي هلال فكتب عن «النص المسرحي.. إشكالية مستمرة»، وفي باب الحوار أجرى «علي الراعي» حواراً شيقاً مع المخرج المسرحي حسين إدلبي الذي يعتبر مسرحه هو مسرح الشعب، وكان لسلوى صالح قراءة ف يمسرحية«"شيء من نوع جديد» لفرحان بلبل... وغيرها من الموضوعات.


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