الأرسنال يهز شباك «أمراء باريس» خمس مرات

جهينة نيوز

هزَّ فريق أرسنال الإنجليزي شباك منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الكأس الدولية الودية للأبطال بكرة القدم.

افتتح الألماني مسعود أوزيل التسجيل للفريق اللندني مبكراً في الدقيقة الـ13 من زمن الشوط الأول. ليدرك الفرنسي كريستوفر نكونكو التعادل لأمراء باريس، بعد مرور ساعة على البداية من ضربة جزاء. لكن الفرنسي الآخر ألكسندر لاكازيتي، مهاجم الفريق الإنجليزي، وضع المدفعجية في المقدمة مرة أخرى، بإحرازه هدفين متتاليين، في الدقيقتين (67، 71)، وأضاف زميله المدافع روب هولدينغ الهدف الرابع بتسددية رأسية رائعة، ومن ثم اختتم الإنجليزي إدوارد نيكيتاه خماسية أرسنال، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وحقق أرسنال بذلك أول انتصار له ضمن هذه البطولة الودية، بعد هزيمته أمام أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما مني باريس سان جيرمان بالهزيمة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدف مقابل ثلاثة.

وكالات