اغلاق اجزاء من ثاني أكبر مطار في ألمانيا.. بسبب؟

جهينة نيوز

أغلقت السلطات الألمانية اليوم السبت أجزاء من مطار ميونيخ الدولي ثاني أكبر مطار في البلاد بشكل مؤقت، بسبب دخول امرأة منطقة أمنية دون المرور على ضوابط أمنية وجوازات السفر.

وقالت الشرطة الاتحادية في ميونيخ في تغريدة أنها أغلقت أجزاء من الصالة الثانية، ولا تزال تبحث عن المرأة. ولم تدل بمزيد من التفاصيل.

وأدى هذا الإغلاق إلى تأخر رحلات جوية وإلغاء بعضها، مما شكل طوابير طويلة أمام عمليات التفتيش الأمنية.. فيما تم فتح معظم المبنى الثاني بعد بضع ساعات.

وبقي قسم الطيران الدولي بمطار ميونيخ مغلقا، حيث تواصلت الشرطة البحث عن السيدة، التي لم يكشف بعد عن هويتها.

وتأتي هذه الحادثة بالتزامن مع أول أيام العطلة المدرسية، التي بدأت في بافاريا، الجمعة، مما أدى إلى ازدحام حركة المرور في المطار نهاية الأسبوع الجاري.