بتكليف من الرئيس الأسد: وزير شؤون رئاسة الجمهورية يقدم التعازي لذوي الشهداء في السويداء

جهينة نيوز

بتكليف من الرئيس بشار الأسد، قدم منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية اليوم التعازي لذوي الشهداء الذين ارتقوا جراء الاعتداءات الإرهابية يوم الأربعاء الماضي، حيث تقبل التعازي مع الأهالي خلال مجلس عزاء أقامته المحافظة في صالة السابع من نيسان في المدينة.

وأكد المشاركون في مجلس العزاء قدرة أبناء المحافظة وأبناء سورية على الصمود والتصدي لكافة المؤامرات مسطرين ملاحم البطولة والتضحية في دحر المعتدين على أرض الوطن.

وحضر العزاء إلى جانب أبناء المحافظة وفود شاركت من درعا وريف دمشق وطرطوس.

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