الوزير الغربي يحل مشاكل تجار أسواق ريف دمشق بهذه القرارات؟

جهينة نيوز

اجتمع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم السبت بتجار أسواق دمشق في غرفة تجارة ريف دمشق بهدف حل جميع مشاكل تجار أسواق الريف التي عانوا منها مؤخراً بما يخص قرارات المواد المجهولة المصدر.

وقرر الوزير : إيقاف إغلاق المحال التجارية واستبدال ذلك بفرض غرامات مالية اضافة لإيقاف تقديم بيان تكلفة مسبق للصناعين.

وطلب الوزير الغربي من التجار الذين اغلقت محلاتهم أن يقومو بتقديم طلب وخلال 24 ساعة أو 48 ساعة سيعاد فتح المحال مؤمدا ان الحملة مستمرة والهدف منها محاربة البضائع المقلدة والمزورة.

وبالنسبة لمواد التجميل اوضح الوزير الغربي انه سيكون هناك لجنة من غرف التجارة ترفد عمل دورية التموين بحيث أي مخالفة تعرض على هذه اللجنة كما سيكون هناك لجنة لموضوع تسعير الألبسة.

وسيجتمع الغربي مع تجار دمشق أيضا يوم الأثنين في غرفة تجارة دمشق لمتابعة مناقشة بقية القضايا وإيجاد حلول مناسبة لها.

المصدر: صفحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك