مدرب برشلونة يعلق على رحيل رونالدو

جهينة نيوز

صرح المدير الفني لفريق برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، إرنستو فالفيردي، أن رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، خسارة كبيرة لفريق ريال مدريد.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "إنها خسارة كبيرة للملكي مثل مغادرة إنييستا لصفوف برشلونة، سنرى إذا لاحظوا ذلك أم لا".

وأكد المدير الفني للفريق الكتالوني أنه من المتوقع أن يجري النادي المزيد من التعاقدات، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لجعل البلوغرانا أكثر قدرة على المنافسة، مع الأخذ في عين الاعتبار رحيل صانع ألعابه أندريس إنييستا إلى الدوري الياباني.