احالة 75 متهما تمهيدا للحكم باعدامهم في قضية "اعتصام رابعة" بمصر

جهينة نيوز

أحالت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أوراق 75 متهما إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم في القضية المعروفة باسم "فض اعتصام رابعة".

وقررت المحكمة النطق بالحكم في 8 سبتمبر/ أيلول، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وقالت مصادر قضائية إن قرار الإحالة صدر حضوريا على 44 متهما وغيابيا على الباقين وعددهم 31 متهما.

وترجع القضية لأحداث عام 2013، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، عندما قامت قوات الأمن بفض اعتصام لمؤيدي جماعة "الإخوان المسلمين" في 14 أغسطس/ آب.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر بميدان "رابعة العدوية" والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.