الدفاع الروسية: عودة أكثر من 260 مهجر إلى سوريا يوم أمس

السبت, 28 تموز 2018 الساعة 12:35 | سياسة, محلي

الدفاع الروسية: عودة أكثر من 260 مهجر إلى سوريا يوم أمس

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 260 مهجر قد عادوا إلى الأراضي السورية على مدار اليوم الماضي.

وجاء في بيان مركز الاستقبال والتوزيع والإقامة للاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية: "عاد في اليوم الماضي إلى أراضي الجمهورية العربية السورية، 265 لاجئ (75 نساء و 131 طفلا) ووصل منهم 83 شخصاً من الأراضي اللبنانية عبر نقطة التفتيش "زمراني" ، و 148 شخصا عبر نقطة تفتيش "المصنع" الحدودية ، ومن أراضي الأردن عبر معبر "نصيب" عاد 34 لاجئ.

ووفقا للمركز، منذ 18 تموز/يوليو الحاري ، بلغ إجمالي الذين عبروا "زمراني" 2846 وعبر معبر "نصيب" 318 لاجئ.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم 18 تموز/يوليو، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مشيرة إلى افتتاح مقر تنسيق مشترك في موسكو لتسهيل عمليات التنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية.

ومن المقرر إجراء محادثات حول سوريا في الفترة من 30 إلى 31 تموز/يوليو، وعلى خلاف المفاوضات السابقة التي عقدت في أستانا، ستعقد هذه الجولة العاشرة على التوالي في سوتشي.


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