ما يسمى "مجلس سوريا الديمقراطية": اتفقنا على مفاوضات "إنهاء الحرب" مع الحكومة السورية

جهينة نيوز

قال ما يسمى "مجلس سوريا الديمقراطية" اليوم السبت إنه اتفق مع الحكومة السورية على خوض مفاوضات لـ"إنهاء الحرب" حسب قوله.

وأشار المجلس في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إلى أنه اتفق مع الحكومة السورية على تشكيل لجان، لإجراء مفاوضات لوضع "نهاية للحرب".

وأوضح المجلس، الجناح السياسي لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" أن المفاوضات ستسعى إلى رسم "خارطة طريق" تقود إلى "سوريا ديمقراطية لا مركزية".

وكان وفد من "مجلس سوريا الديمقراطية" أعلن عن وصوله إلى العاصمة "دمشق" للمرة الأولى، للتفاوض مع الحكومة السورية للوصول إلى "اتفاق سياسي".