شواطئ سباحة شعبية في طرطوس للحد من الغرق وبأسعار رمزية

جهينة نيوز

أودت السباحة في أماكن خطرة على شاطئ مدينة طرطوس بحياة العديد من الأشخاص وأكثرهم من الأطفال خلال المواسم السياحية الماضية وخاصة للسياح القادمين من المحافظات الداخلية, فالكثير منهم لا يجيد السباحة ويجهل مواقع الأماكن المخصصة لها. وعمل مجلس مدينة طرطوس مع بداية الشهر الحالي تموز على تخصيص جزء من شاطئ مدينة طرطوس للسباحة الشعبية وبأسعار رمزية -كما أوضح المهندس مظهر حسن- مدير مجلس مدينة طرطوس- والتي ستحد من حالات الغرق خلال الموسم الحالي في حال التزام السياح بالأماكن المخصصة لهم وأضاف أنه بعد تكليف كل وحدة إدارية يقع جزء من الشاطئ ضمن حدودها الإدارية بالعمل على تأمين الشاطئ وتوفير كل المستلزمات, لحماية المواطن من قبل محافظة طرطوس قام مجلس مدينة طرطوس وبموارد ذاتية بتجهيز القسم الغربي من مخيم الكرنك الواقع على شاطئ الأحلام على مساحة /24 ألف م2 تقريباً بكل المستلزمات إضافة إلى منقذين وسيارة صحية وقد حددت الرسوم بـ /100/ ليرة فقط للشخص مع إعفاء الأطفال دون سن السابعة.

وحالياً يتم العمل على تأمين كل المستلزمات على جوار الحوض المائي الواقع على الحد الشمالي للمارينا ليتم تخصيصه للسباحة الشعبية المجانية خلال الأيام القادمة وتم منح موافقات لإشغالات موسمية مؤقتة وببدلات إشغال محددة لمدة ثلاثة أشهر ووفق المساحات التي منح عليها الترخيص وذلك في موقع كونكورد وعلى امتداد شاطئ الأحلام وتم الاشتراط على المرخصين تأمين منقذين على مدار الساعة مقابل إشغالاتهم حفاظاً على أرواح المواطنين.