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جمال الجباعي 72 عام.. قتلت اثنين من إرهابيي داعش وأصابت آخرين أثناء الهجوم على ريف السويداء
السبت, 28 تموز 2018 الساعة 11:02 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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