جمال الجباعي 72 عام.. قتلت اثنين من إرهابيي داعش وأصابت آخرين أثناء الهجوم على ريف السويداء

السبت, 28 تموز 2018 الساعة 11:02 | شؤون محلية, أخبار محلية


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