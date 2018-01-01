القبض على فتاة الكيكي السعودية

جهينة نيوز

ألقت شرطة ⁧محافظة الخبر السعودية⁩ القبض على فتاة نشرت مقطعاً لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخالفاً للنظام العام، وهي تؤدي رقصة الكيكي.

وانتشر مقطع فيديو صورته الفتاة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تؤدي هذه الرقصة التي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة.

وتعتبر السلطات السعودية مثل هذه التصرفات مخالفة صريحة للقوانين و الأنظمة المعمول بها في المملكة .

رقصة كيكي هي عبارة عن رقصة قصيرة يؤديها الفرد بعد أن يترجل من سيارته أثناء سيرها، وعلى أنغام أغنية النجم العالمي دريك In My Feelings.

وأول من قام بهذا التحدي هوالنجم العالمي شيغي، صاحب برنامج the shiggy show، وذلك بعد أن نشر فيديو لنفسه وهو يرقص على أنغام الأغنية في 30 حزيران/يونيو، ولاقى الفيديو رواجًا كبيرًا لعفوية حركاته، حيث تخطى عدد مشاهداته الـ6 ملايين مشاهدة عبر حسابه الخاص في انستغرام.

وبعد ذلك شهد التحدي مشاركة أكثر من 150 ألف فيديو في أقل من أسبوع واحد، حيث بدأ رواد الإنترنت ينشرون الفيديوهات لهم وهو يطبّقون الحركات الراقصة على أنغام أغنية In my feelings، وهم ينزلون من السيارة أثناء سيرها، ما اعتُبر خرقًا لقوانين السير، وخطرًا على حياة الناس.

وبالفعل انتشر عدد من الفيديوهات لأشخاص يسقطون من السيارة، لعدم تمكنهم من الوقوف وهي تسير، وآخرين تصطدم بهم سيارات أخرى، ويتعرضون إلى حوادث مروّعة.

وعلى ذلك فقد شهد هذا التحدي هجومًا كبيرًا من بعض رواد الإنترنت الذين اعتبروه التحدي الأخطر.

روسيا اليوم