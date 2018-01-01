الفرعون صلاح سعيد بما يقدم!

جهينة نيوز

أكد المهاجم المصري محمد صلاح أنه سيواصل التألق في ليفربول الإنكليزي في الموسم الكروي الجديد.

وقال الفرعون المصري في تصريح لموقع النادي الإليكتروني: "في العام الماضي حظيت بموسم رائع". أنا فقط سأستمر في فعل ما أفعله، أنا سعيد بما أقوم به، لذلك سأظل أواصل التألق خلال الموسم الجديد".

وأكد صلاح أنه يشعر ببعض الضغط لأنه حقق رقما قياسيا، والجمهور يتوقع منه تكرار ما قدمه أو تحطيمه.

وعن زميله نابي كيتا، قال صلاح "في الحصص التدريبية، كان مذهلا، و أيضا في المباريات التي لعبها، لعب بشكل جيد جدا، والجميع يتحدثون عنه جيدا".

وعن الأجواء في أمريكا، أكد صلاح "الجو في المباراة الأخيرة كان جيدا جدا، هناك الكثير من المصريين في كل مكان، أشعر أنني بحالة جيدة، أشعر بأنني أحببت ذلك، هؤلاء هم شعبي وأنا سعيد جدا بذلك".

ويبدأ ليفربول مشواره في الدوري الإنكليزي بمواجهة وست هام في أنفيلد يوم 12 من شهر أغسطس/ آب المقبل في الجولة الأولى من المسابقة.

وتألق صلاح في موسمه الأول في مختلف المسابقات بقميص ليفربول، حيث سجل 44 هدفا وصنع 16.