ربط فرنسا مع إسبانيا بخط لأنابيب الغاز

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن فرنسا وإسبانيا ستعملان معا على ربط البلدين بخط لأنابيب الغاز.

وأكد ماكرون في تصريح أمس الجمعة أن خط أنابيب الغاز، الذي سيصل إلى كل من فرنسا والبرتغال وإسبانيا، سيكون بديلا عن محطات توليد الطاقة بالفحم.

وفي إطار التنافس على السوق الأوروبية تسعى واشنطن لإقناع العواصم الأوروبية بالتخلي عن الغاز الروسي الذي يوفر نحو ثلث احتياجات السوق الأوروبية.

ولم يتجاوب الأوروبيون مع الدعوات الأمريكية بالتخلي عن تطوير أنابيب الغاز الروسي وما وصفته واشنطن بالتبعية في مجال الطاقة لروسيا، وأعلنت كل من البرتغال وألمانيا وفرنسا، وكذلك إيطاليا، التي تؤمن حوالي 40% من احتياجاتها من الغاز الروسي، عن موافقتها لمد خطوط أنابيب للغاز الروسي، على غرار "السيل الشمالي-2".

سبوتنيك