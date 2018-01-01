القبض على شبكة لتزوير فواتير المياه والكهرباء في حماة

جهينة نيوز

ألقت الجهات المختصة القبض على شبكة امتهنت تزوير فواتير الكهرباء وتقديمها للجهات المعنية بتعويض المتضررين من الإرهاب وحصلت على 91 مليون ل.س.

واعترفوا بأن مصدر هذه الفواتير هو العامل في قسم كهرباء صوران والمتواري عن الأنظار وحصولهم على تعويضات أضرار قدرت بنحو 91 مليون ليرة.

كما تمكن فرع مكافحة جرائم المعلوماتية من التوصل إلى المدعو (ي. ع)، حيث تم إلقاء القبض عليه من قبل فرع الأمن الجنائي في اللاذقية، على خلفية الادعاء الذي تقدمت به خمس فتيات إلى فرع مكافحة جرائم المعلوماتية بإدارة الأمن الجنائي بإقدام شخص مجهول الهوية على اختراق حساباتهن الشخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وتهديدهن وابتزازهن, حيث اعترف المتهم بقيامه بإنشاء حسابات مزورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بقصد الابتزاز بمبالغ مالية ولغايات جنسية، وتهديد ضحاياه بنشر صورهن الخاصة ومقاطع فيديو عائدة لهن، وارتكابه بالاشتراك مع أشخاص متوارين عمليات الابتزاز قاربت بمجملها المليوني ليرة سورية لفتيات آثرن عدم الادعاء عليه.

حيث اعترف المقبوض عليه بقيامه بارتكاب عدة عمليات ابتزاز مالي وجنسي بحق فتيات أخريات بالأسلوب المذكور نفسه.

في دمشق تمكن فرع الأمن الجنائي من إلقاء القبض على ثلاث نساء ورجل وولدين لقيامهم بنشل المواطنين في الباصات والمواقف العامة وموقف جسر الرئيس والبحصة, واعترفوا بقيامهم بثلاثين عملية نشل خلال الشهر الحالي فقط, حيث نشلوا خلالها 20 جوالا ومبالغ مالية وصلت إلى 300 ألف ليرة سورية.

تشرين