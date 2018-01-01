أبراج يوم السبت 2018/7/28 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم7/28: يحب الزعامة والراحة، عنده قوة تحمل، يأثر في الآخرين، صادق، يحب الجمال والسيطرة، أحلامه فجأة تنقلب لواقعية لأنه محظوظ في الحياة، شجاع وجريء، ولادة طفل، خبرة هامة جديدة، خبراتك تنقلاتك، تتهيأ للأجواء الملائمة للبحث عن مشاريع تطمح لها عقارات نقلة بيت أو تنقل من حال لحال، عندك منضب اذا وضعك يسمح، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: مدعو لاستنفار حسك لتقاوم أشباح القلق لأن اليوم تخمينك في مكانه، ربما تحتاج لسند قوي، عندك اولويات هي تحضر العديد من الحفلات، شيء منتظر وغير منتظر، ترى وجوه جديدة، تعطي البعض منها اهمية تفوق توقع الاصدقاء، تتطمأن الأصدقاء على محبتك وحرصك، اتصلات، نصائح، تحصل على أمنية، اجتماعات، تحضير لدعوة عشاء أو غداء مولود الحمل.

الثور: اليوم ينصب اهتمامك وتركيزك على تدعيم وتعزيز مكانتك الشخصية وخاصةً بالعمل أمام المعنيين، احذر من بعض الأشخاص الحاقدين الذين يحاولون النيل من مكانتك العملية، تقبل النصائح، تتخطى ازمة بعملك او على صعيد محيطك حتى تفتح ابوابك اليوم وتسهل انجازاتك اليوم عليك ان تكون هادئ، اليوم يوجد تعامل مع غرباء ونزلة اسواق، تصليح، التماس صورة واضحة بالعموم اليوم يوجد شيء يطمأن سير عملياتك، تستفيد من هذا النهار في العمل مع المسؤولين مولود الثور.

الجوزاء: اليوم عندك نشاط وحركة اخبار جميلة وتدافع عن افكارك ونحاول جاهداً ان تثبت وجهة نظرك في امور تتعلق بحساة اجتماعية او بالعمل، تزداد رغبتك بأن تقوم بأسفار او اتصالات بعيدة وتكون مرتاح لتقوم باتفاق واطلاق مجالات العمل والحركة أي مقابلة اليوم تكون ناجحة، تسجل وقفة جديدة على صعيد قانون او على صعيد شخصي مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم قراراتك ناجحة وحكيمة تنظر بطريقة مختلفة للامور تحصل على بعض المدخول وتساعد احد معارفك ويمكن احداث لتغييرات جذرية تضطر لسداد ديون استحقاقات مالية او فواتير تقوم تحسين على امورك المالية، انتبه على صحتك ولا تعصب اليوم وخاصةً اذا كنت بطريق، انتبه من السواقة مولود السرطان.

الاسد: اليوم تجد نفسك امام بعض المعاكسات تدفعك لأن تكون هجومي وعصبي، راجع نفسك و ارمي كل الاشغال وراء ظهرك وجرب تعمل حوار عميق مع الشركاء بهدف ازالة خلافات معينة حتى لا تبقى نار تحت رماد وتهدد حياتك بالظهور من جديد، جرب أن تأخذ وتعطي مع الطرف الآخر، عزز علاقاتك مع الشريك العاطفي اليوم مولود الاسد.

العذراء: نهار يحمل لك ازدحام بجدول اعمالك، يوم واعد على صعيد مهني، تأجيل بعض الاعمال بسبب انعكاس سلبي وتشعر بالخصوع لتوقيت صارم هذا الشيء يدفعك للتوتر وضيق صدرك، كثر العمل يشرق منك لحظات مفيدة لذلك اطلب مساعدة بنظام غذائي نظم نهارك وخذ قسط من الراحة مولود العذراء.

الميزان: نهارك محظوظ وهذا دليل على حسن نواياك وكرمك يكفي اليوم ان تفكر وترغب باشياء حتى تجد الابواب مفتوحة، تتذوق طعم السعادة، تلمس اهتمام من الآخرين، لقاءات مسلية، علاقات مميزة مع الحبايب، اهتمام باولاد او خبر يخص اولاد مولود الميزان.

العقرب: اليوم منهمك ومتعب من مشاغل عقارية وعائلية، نهار يحكي عن معلومات واكتشاف حقائق مخفية ولا يزيد ميلك من النتقاد، انتبه من مواجهات مع العائلة أو يمكن على صعيد عمل، حاول ان تبحث عن راحة وابحث عن كل ما هو مفيد واليوم في تصليحات واعطال بالعموم نهار متعب مولود العقرب.

القوس: نهار توظف طاقاتك بشكل ايجابي يعود عليك بمردود، موعود لتمسك في زمام الامور، تطورات تنقلات لا تلتزم بأي شيء اذا لم تعمل عليه دراسة جيدة، جرب ان تعزز موقعك لأن خطواتك بخطوة اليوم، تتطلع الى البعيد وتحلل، تصل لاهدافك عن طريق التواصل مع الاخرين، نهارك يحمل لك اخبار جميلة ومفيدة مولود القوس.

الجدي: رافق متفائل، تشعر بصلة اتصال، تحصل على مساعدة ثمينة، احتمال تشعر بالارباك بسبب تزايد مصاريف، تلاحظ انه عدد الفواتير المستحقة تنهال عليك، تعيد النظر في الميزانية، يأتيك عون أو مكسب مالي غير متوقع لكن المصاريف تقف بالمرصاد، تصرف بتمكن من دون شوفة حال، وانتبه من السرعة مولود الجدي.

الدلو: اقمر عندك يحمل لك تقدير واهتمام، عزز اتصالاتك بالاخرين وصلح بعض اخطائك، واي سوء تفاهم اليوم سوف تكون فيه منتبه، اليوم متألق بين الناس وتبادل افكار وتقول وقائع مثل ما هي، اليوم قد المسؤولية لكن انتبه من الحسم والالغاء لبعض القضايا مولود الدلو.

الحوت: مدعو اليوم لتقاوم اشباح القلق وبا تأخذ قرار متسرع يمكن أن تندم تخمينك آني، تحتاج لسند قوي اليوم في حيرة ونميمة ومعاتبة وضياع اغراض، طول بالك وتعامل مع الاخرين، خفف عصبية مولود الحوت.