من يخلف رونالدو في هجوم ريال مدريد؟

جهينة نيوز

شارك نحو 200 ألف شخص في استطلاع رأي لصحيفة "ماركا" الإسبانية، بغية الاستفتاء حول المهاجم المثالي، الذي ترغب جماهير ريال مدريد، في التعاقد معه، لخلافة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل إلى يوفنتوس.

وتضمنت قائمة المرشحين كل من: الإنجليزي هاري كين (توتنهام)، الأرجنتيني ماورو إيكاردي (إنتر ميلان)، الأورغوياني إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان)، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، الإسباني ماريانو دياز(ليون)، والإسباني رودريغو مورينو (فالنسيا)، ليتصدر هاري كين القائمة بغالبية الأصوات بنسبة 26%، وتلاه الثنائي: إيكاردي، وكافاني، بنسبة 14% لكل منهما، بينما نال كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإسباني ماريانو دياز 12%، وفي نهاية القائمة حل الإسباني رودريغو مورينو بنسبة 6%.

يذكر أن ريال مدريد يبحث عن لاعب يعوض عن رحيل نجمه رونالدو (33 عاماً) إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو، إضافة إلى 12 مليون على شكل مكافآت، وسيحصل على راتب سنوي قدره 33 مليون يورو.

وكالات