علي: مشروع نقل الضواحي استراتيجي ونبحث عن شريك في التمويل والاستثمار

جهينة نيوز

عرض مدير عام المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي حسنين علي فكرةً عن مشروع نقل الضواحي الذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية التي تعمل المؤسسة على إنجازها والبحث عن شريك في التمويل والاستثمار، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر رجال الأعمال الذي تقيمه هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع الشركة الدولية للاستثمار في قصر المؤتمرات.

وبيَّن علي أن أهمية المشروع تتلخص بأنه من أهم الحلول التي تساهم في حل أزمة النقل والازدحام المروري في مدينة دمشق، لافتاً إلى أن توسيع مداخل مدينة دمشق لاستيعاب الغزارات المرورية الداخلة والخارجة لم تعد حلاً مجدياً.

وأكد علي أن فكرة نقل الضواحي برزت نتيجةً لسعي المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي كمؤسسة سككية في توظيف شبكتها الواقعة ضمن مدينة دمشق وريفها للمساهمة في حل أزمة النقل الجماعي، موضحاً بأن المؤسسة تسعى للتعاقد مع الشركات الأجنبية من الدول الصديقة لاستكمال دراسات وتنفيذ واستثمار المشروع.