فيسبوك تخسر 119 مليار دولار من قيمتها في البورصة

الجمعة, 27 تموز 2018 الساعة 22:20 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

فيسبوك تخسر 119 مليار دولار من قيمتها في البورصة

جهينة نيوز

تراجعت أسعار أسهم فيسبوك في بورصة نيويورك أمس الخميس ما أدى إلى خسارتها 119 مليار دولار، في سابقة بوول ستريت، إذ منذ بدء المبادلات الأولى سجل سعر سهم فيسبوك تراجعاً، وتواصل هذا الاتجاه طوال نهار الخميس لتنتهي الجلسة على سعر 176,26 دولار للسهم الواحد، أي بتراجع نسبته 19%، ما يخفض القيمة السوقية للشركة إلى 510,2 مليار دولار، وهذه أكبر خسارة في قيمة شركة تسجل في جلسة واحدة لبورصة نيويورك، وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض مؤشر ناسداك، الذي يشمل عدداً من شركات التكنولوجيا، حيث خسر 1,01% من قيمته.

وكانت فيسبوك تبدو في موقع قوة حتى يوم الأربعاء، إذ إن المستثمرين لم يكونوا على علم، على ما يبدو، بالمخاوف المرتبطة بفضيحة المعطيات الشخصية لمستخدمي فيسبوك التي تم تسريبها إلى الشركة البريطانية "كامبريدج أناليتيكا"، والتحقيقات الجارية بهذا الخصوص.

أ ف ب


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