الفارس: سنكون مع الجيش يداً واحدة في معركة تحرير إدلب

جهينة نيوز

أوضح دهام شلاش الفارس أحد كبار قادة قوات العشائر في محافظة إدلب أنه في المرحلة القادمة سيكون لأبناء إدلب دور كبير في تحرير محافظتهم من الإرهابيين وهم مستعدون ليكونوا يدا واحدة مع الجيش السوري في المعركة القادمة.

وأكد القائد على معرفة المقاتلين بجغرافيا المنطقة، وخبرتهم التي تمتد لسنوات في محاربة فصائل تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي وخاصة الفصائل الأجنبية منها والتي تضم مقاتلين من جنسيات أوزبكية وصينية وشيشانية وعربية.

وأضاف الفارس: هناك الآلاف من أفراد عشيرة بني عز في محافظة إدلب ممن حملوا السلاح منذ بداية الحرب للدفاع عن الوطن والأرض والعرض في وجه الإرهاب، وهؤلاء مقاتلون متمرسون خاضوا العديد من المعارك إلى جانب الجيش السوري، واكتسبوا خبرات قتالية عالية، مؤكداً: "سنكون مع الجيش يداً واحدة في معركة تحرير إدلب، كما كنا منذ بداية الحرب".

وأشار الفارس إلى أن قرية أبو دالي التي تعد مركزاً لتجمع قواته، تعرضت في الفترة الأخيرة لهجوم كبير من الفصائل الإرهابية المسلحة، التي جوبهت بمقاومة باسلة من مقاتلي عشيرة بني عز، في معارك ضارية انتهت بتقدم قوات العشائر مع الجيش العربي السوري حتى تحرير مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الجنوب الشرقي.

وكان الشيخ أحمد المبارك قائد قوات عشائر بني عز في محافظة إدلب أكد منذ أيام قليلة مضت أن المعركة التي سيخوضها الجيش العربي السوري والقوات الرديفة لتحرير محافظة إدلب ستتم بالتنسيق بين القيادتين الروسية والسورية.