791 مترشحاً لانتخابات الإدارة المحلية في اليوم الأول

جهينة نيوز

بلغ عدد المترشحين لانتخابات الإدارة المحلية 791 مترشحاً حسبما أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات سليمان القائد وذلك باستثناء المترشحين لمحافظة السويداء التي لم يفتح فيها باب الترشح أمس نتيجة الأحداث الإرهابية التي شهدتها وأودت بعشرات الشهداء المدنيين.

احتلت حماه المرتبة الأولى بعدد الطلبات إذ بلغت 172 خلال اليوم الأول للترشح، بينما بلغ عدد الطلبات في دمشق 25 وفي ريفها 60 طلباً، وفي حلب بلغ 103 وحمص 105، في حين سجلت طرطوس 65 طلباً، واللاذقية 40 وفي القنيطرة 50 وإدلب 19 بينما سجلت درعا 15 والحسكة 57 ودير الزور 65 والرقة 35 طلباً