شهيد وعشرات الجرحى في مسيرات كسر الحصار

جهينة نيوز

استشهد فلسطيني وأصيب العشرات بجروح متفاوتة الخطورة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي على المشاركين في الجمعة الثامنة عشرة ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان “أطفالنا الشهداء” في قطاع غزة المحاصر.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد غازي محمد أبو مصطفى البالغ من العمر 43 عام، والذي استشهد على يد قناصة الاحتلال، الذين يستهدفون المشاركين في المسيرة شرقي خان يونس جنوبي القطاع مشيرة إلى أن 45 فلسطينياً أصيبوا برصاص الاحتلال شرقي رفح وخان يونس والبريج وغزة وجباليا بينهم ثلاثة مسعفين وصحفي.

وأفادت مصادر إعلامية عن إصابة العشرات بالجروح والاختناقات في القدس المحتلة، نتيجة رمي جنود الاحتلال القنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع.

والجدير بالذكر أن عدد الشهداء منذ بداية هذا الحراك الفلسطيني فاق 152 شهيداً ومئات الإصابات في مختلف المناطق الفلسطينية.