حلاق: على الأمم المتحدة زيادة التنسيق مع الجهات الوطنية السورية وليس مع كيانات مصطنعة

جهينة نيوز

أوضح القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المستشار عبد الله حلاق أن الحكومة السورية هي الأحرص على تقديم المساعدات الإنسانية لجميع مواطنيها أينما وجدوا على كامل الأراضي السورية، والواجب السوري الدستوري والقانوني قد حتم على الحكومة السورية القيام بعمليات عسكرية لتخليص المدنيين من جرائم المجموعات الإرهابية لتي اتخذت منهم دروعاً بشرية على مدى سنوات، لذا على الأمم المتحدة زيادة التنسيق مع الجهات الوطنية السورية وليس مع كيانات مصطنعة، مبيناً أن سورية تؤكد أن التدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي العائق الأبرز أمام تعزيز تأمين احتياجات السوريين الأساسية ودعم وضعهم الإنساني والمعيشي.

وأضاف حلاق أنه خلافاً لما يروج البعض له فإن العمليات العسكرية للجيش العربي السوري وحلفائه إضافة لاتفاقيات المصالحة قد قلص من معاناة المدنيين، لافتاً إلى أن بعض الحكومات والأطراف كانت تركز على حماية الجماعات الإرهابية التي انتشرت في مناطق الجنوب السوري وتحديداً عناصر منظمة «الخوذ البيضاء» ذراع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي.

وقال المستشار حلاق: بات ملحاً على المنظومة الإنسانية في الأمم المتحدة أن تعمل على استعادة ثقة الحكومة السورية بها من خلال نهج أممي جديد في التعاطي مع الوضع الإنساني في سورية يكون قوامه الموضوعية والشفافية والحياد، موضحاً أن تقرير الأمين العام حول الأطفال في النزاعات المسلحة تجاهل بشكل متعمد المعلومات التي أودعتها الحكومة السورية لدى الأمانة العامة بأن ما يتعرض له الأطفال في سورية هو نتيجة ممارسات المجموعات الإرهابية، والمزاعم الواردة في التقرير تدحضها شهادات المدنيين الذين أمّن الجيش العربي السوري خروجهم من المناطق التي حاصرتها المجموعات الإرهابية على مدى سنوات.