نيبينزيا: يجب محاسبة مرتكبي الهجمات الإرهابية في السويداء

جهينة نيوز

أدان فاسيلي نيبينزيا المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة الهجمات الإرهابية في السويداء، قائلاً: يجب محاسبة مرتكبي الهجمات الإرهابية في السويداء، مضيفاً أن «تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لا يقنعنا بآلية إيصال المساعدات في سورية لأنها تخدم المناطق التي يتواجد فيها الإرهابيون بشكل حصري».

وفيما يتعلق بالخوذ البيضاء فأوضح أنهم «يستترون وراء عنوان "الدفاع المدني السوري" وهم منخرطون بحملة دعائية حول الكيميائي ضد الحكومة السورية مستغلين الأطفال لنشر معلومات مغلوطة.. وإخلاء الخوذ البيضاء يعني أنهم وصلوا حقاً إلى وجهاتهم الصحيحة».

وقال نيبينزيا: المواطنون السوريون يعودون بالآلاف إلى بلدهم بشكل كريم وآمن، وهناك حملة دعائية هدفها اتهام الحكومة السورية بالاستيلاء على ممتلكات المواطنين المقيمين خارج البلاد بينما تعمل الحكومة للحفاظ على تلك الممتلكات، بينما التحالف المزعوم فشل بجعل الرقة مناسبة لحياة الناس بعد تدمير المدينة.