الجيش العربي السوري يحتفل بتحرير القنيطرة للمرة الثانية

جهينة نيوز

قامت وحدات الجيش العربي السوري، اليوم الجمعة، بأداء مراسم رفع العلم الوطني السوري في مدينة القنيطرة المحررة، وسط حشد كبير من أهالي المنطقة، وفي أجواء احتفالية مهيبة، وذلك بعد نجاح الجيش السوري في بسط سيطرته على المدينة والقرى المحيطة بها وصولاً إلى المعبر الفاصل بين شطري الجولان المحرر والمحتل ورفعه العلم السوري فوقه أمس الخميس.

لتكون هذه ثانية مرة يتم فيها تحرير القنيطرة، فخلال الحرب التي تشهدها سوريا منذ سنوات، سيطرت المجموعات الإرهابية المسلحة وعلى رأسها تنظيما "داعش" و"النصرة" الإرهابيان على المدينة، حيث لقيا دعماً كبيراً من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي سعت لإنشاء منطقة عازلة تأوي فيها هذه الجماعات. أما في 10 حزيران اليوم الأخير من حرب الـ 1967 فاحتلت إسرائيل القنيطرة، وفي حرب تشرين عام 1973، عملت القوات السورية على تحرير المدينة التي تدمرت بأكملها قبل الانسحاب الإسرائيلي في حزيران 1974، التاريخ الذي قام الجيش السوري خلاله بقيادة الرئيس الراحل حافظ الأسد برفع العلم الوطني السوري فوق القنيطرة المحررة