مهمة برشلونة لضم أدريان رابيو لن تكون مفروشة بالورود. فهل نيمار هو السبب؟

جهينة نيوز

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة، أنَّ النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، يُعرقل خطة برشلونة للتعاقد مع أحد نجوم فريق باريس سان جيرمان، إذ يُواصل فريق برشلونة مساعيه الحثيثة لتدعيم صفوفه بلاعب يحل مكان النجم أندريس إنييستا، الذي غادر النادي الكتالوني بعد حقبة ذهبية، تمكن فيها "البلوجرانا" من بسط سيطرته الكروية داخل إسبانيا وخارجها.

ويوجد العديد من اللاعبين على أجندة برشلونة لشغل مركز وسط الميدان، بيد أن النادي الكتالوني يُركز بشكل كبير على لاعب باريس سان جيرمان أدريان رابيو، الذي جلب اهتمام عدة أندية كروية كبيرة.

وقال موقع "إكسبريس" إنَّ مهمة برشلونة للحصول على خدمات لاعب الوسط الفرنسي، لن تكون مفروشة بالورود، بينما أشار الموقع البريطاني إلى أنَّ نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، قد يكون السبب الرئيسي في عرقلة هذه الصفقة، إذ إن علاقة فريق برشلونة لازالت متوترة مع سان جيرمان، على خلفية انتقال نيمار إلى ملعب حديقة الأمراء، الصيف الماضي بـ222 مليون يورو.

وبحسب نفس المصدر، ربما سيتحتم على النادي الكتالوني انتظار سنة كاملة من أجل ضم أدريان رابيو، 23 عاماً، وأردف أن مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي، وضع عدة خطط بديلة، حال فشل التعاقد مع الفرنسي.

يذكر أنَّ أدريان رابيو، يمتلك عقداً مع سان جيرمان، يمتد حتى 2019، فيما تبلغ قيمة الدولي الفرنسي المالية حوالي 50 مليون يورو.