سليماني: بدء الحرب ضد إيران يعني تدمير جميع المنشآت الأمريكية

الجمعة, 27 تموز 2018 الساعة 17:17 | سياسة, عالمي

سليماني: بدء الحرب ضد إيران يعني تدمير جميع المنشآت الأمريكية

جهينة نيوز

رفع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني اللهجة في رده على التصريحات الأمريكية قائلاً: إن بدء الحرب ضد إیران یعني تدمیر جمیع المنشآت الأمریكیة، مشيراً إلى أن طهران من ستحدد نهایة الحرب التي بدأتها أمیركا.

وأضاف لوكالة «إرنا» خلال مؤتمر شهداء همدان: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلم أن هذه الحرب ستدمر كل ما تمتلكه أمريكا، محذراً من إهانة الشعب الإيراني ورئيسه.

وقال قائد فيلق القدس «أنتم الیوم تحتضنون وتجمعون النفایات التي ألقیت من داخل إیران كزمرة المنافقین وتربطون آمالكم بهم، انتم تقومون بخطأ جسیم» وحذر قائلاً «أنتم تعرفون قوتنا في المنطقة وتعرفون إمكانیتنا في الحرب غیر متكافئة سوف نفعل وسوف نعمل».


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