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بالصور.. العثور على ألغام وحشوات قذائف داخل أحد مقرات "الخوذ البيضاء" في بلدة سحم الجولان بريف درعا الشمالي الغربي
الجمعة, 27 تموز 2018 الساعة 17:15 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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خريطة السيطرة على قرية المزيرعة وبحيرة سد عدوان في حوض اليرموك في ريف درعا
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