بالصور.. العثور على ألغام وحشوات قذائف داخل أحد مقرات "الخوذ البيضاء" في بلدة سحم الجولان بريف درعا الشمالي الغربي

الجمعة, 27 تموز 2018 الساعة 17:15 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالصور.. العثور على ألغام وحشوات قذائف داخل أحد مقرات

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